На італійському острові Лідо завершився 77-ий Венеційський кінофестиваль. Це перший урочистий захід, який відбувся від початку пандемії коронавірусу, тому знаменитості ретельно підготувались до виходу на червону доріжку. Однак не обійшлось без сексуального епатажу.

Гостями Венеційського кінофестивалю стали топові моделі та відомі акторки. Кожна красуня, яка поставала на червоній доріжці перед камерами, готувалась до цієї події заздалегідь. Тому й фешн-оглядачі мали привід для захоплення, передає 24 канал.

Важливо Венеційський кінофестиваль 2020: які стрічки увійшли у програму заходу

Тільда Свінтон, Кейт Бланшетт, Тейлор Гілл, Фріда Аасен, Мадаліна Генеа, Джорджина Родрігес, Людівін Саньє, Майя Гоук, Естер Еспосіто, Анна Фольєтта, Ізабель Мей – це далеко не весь список селебрітіз, які долучились до Венеційського кінофестивалю у 2020 році. Багато з них додали пікантності своєму вигляду, обравши брендові вбрання з оголеними спинами, піджаки на голе тіло, прозорі сукні чи вбрання з акцентом на пишне декольте чи оголені ноги. Які ж образи були найвідвертішими – дивіться у фоторепортажі.

Тейлор Гілл

Естер Еспосіто

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Джорджина Родрігес

Ванесса Кірбі

Ізабель Мей

Анна Фольєтта

Крістіана Капотонді

Адель Екзаркопулос

Стейсі Мартін

Мадаліна Генеа