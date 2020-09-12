У суботу, 12 вересня, на острові Лідо відбулось урочисте закриття Венеційського кінофестивалю. Подія стала однією з найбільш обговорюваних від початку карантину. Чим запам'ятається червона доріжка 77-го Венеційського кінофестивалю – дивіться у фоторепортажі.

Розкішні сукні, костюми, увага від фотографів та традиційна червона доріжка – організатори Венеційського кінофестивалю зробили все, щоб цей захід став видовищним. Однак, як повідомляв 24 канал, поради ВООЗ щодо подій у час пандемії таки врахували.

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На кадрах, які з'явились у мережі, видно, що гості прибували на італійський острів Лідо у медичних масках. Цей карантинний аксесуар був у них упродовж всього перебування в Палаці кіно. Однак для традиційних фотоколів знаменитості відкривали обличчя та залюбки позували перед десятками фотографів. Як це було та які настрої панували на Венеційському кінофестивалі – показали представники Getty Images у короткому ролику.

Всупереч побоюванням чимало акторів та моделей таки приїхали до Італії. Гостями Венеційського кінофестивалю стали Тільда Свінтон, Кейт Бланшетт, Алек Утгофф, Тейлор Гілл, Фріда Аасен, Мадаліна Генеа, Джорджина Родрігес, Людівін Саньє, Майя Гоук та інші. Кожен з них підготував для виходу на червону доріжку розкішне вбрання, яке вже увійшло в історію Венеційського кінофестивалю.

Найкращі виходи на Венеційському кінофестивалі 2020

Кейт Бланшетт

Без сумніву, зіркою заходу стала Кейт Бланшетт. Актриса очолила експертне журі кіноподії та упродовж 10 днів демонструвала розкішні кутюрні вбрання. Цікаво, що всі речі Кейт Бланшетт вже мала у гардеробі, тому, повторивши свої образи, вона закликала звернути увагу на питання екології.

Тільда Свінтон

Майя Гоук

Тейлор Гілл

Естер Еспосіто

Анна Фольєтта

Джорджина Родрігес

Ванесса Кірбі

Клаудія Джеріні

Фріда Аасен

Людівін Саньє

Ізабель Мей