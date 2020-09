12 вересня відбулось закриття Венеційського кінофестивалю. Чимало знаменитостей всупереч карантину особисто презентували свої новинки кіно. Та хто став переможцем і повіз додому "Золотого лева" – дізнавайтесь у матеріалі.

Як пройшов 77-ий Венеційський кінофестиваль

Чимало представників урочистих подій відмовились від святкувань через пандемію коронавірусу, повідомляє 24 канал. Водночас Венеційський кінофестиваль все ж відгримів на острові Лідо, однак з врахуванням порад ВООЗ та карантинних правил.

Важливо Венеційський кінофестиваль 2020: які стрічки увійшли у програму заходу

На червоній доріжці кіноподії можна було побачити чимало знаменитих акторів та моделей. Зокрема, на Венеційський кінофестиваль завітали Кейт Бланшетт, Тільда Свінтон, Тейлор Гілл, Фріда Аасен, Мадаліна Генеа, Джорджина Родрігес, Людівін Саньє та інші. Всі вони підтримали або ж презентували стрічки, заявлені у програмі Венеційського кінофестивалю.

Та хто ж виборов престижні "Золоті леви" – дізнавайтесь у списку лауреатів.

Венеційський кінофестиваль: переможці

У головній програмі Венеційського кінофестивалю журі розглянуло повнометражні фільми, які були представлені у програмі заходу. Перемогу в цьому сегменті отримали:

Золотий лев – "Земля кочівників", Хлої Джао

Гран-прі журі – "Новий порядок" Мішеля Франко

Срібний лев, найкращий режисер – Кійосі Куросава ("Дружина шпигуна")

Кубок Вольпі, найкраща жіноча роль – Ванесса Кірбі ("Фрагменти жінки")

Кубок Вольпі, найкраща чоловіча роль – Франческо Фавіно ("Наш батько")

Найкращий сценарій – Чайтанья Тамхане ("Учень")

Спеціальний приз журі – Андрій Кончаловський ("Дорогі товариші")

Приз імені Марчелло Мастрояні для найкращого нового актора або актриси – Рухан Замані ("Сонячні діти")

Програма "Горизонти"

Це друга знакова програма Венеційського кінофестивалю. До неї зазвичай входять експериментальні стрічки, які відіграють важливу роль у розвитку світового кінематографа..

Найкращий режисер – Лав Діас (Lahi, Hayop (Genus Pan)

Найкращий фільм – The Wasteland, Ахмад Бахрамі

Спеціальний приз журі – Ана Роша (Listen)

Найкраща актриса – Ханса Батма (Zanka Contact)

Найкращий актор – Ян'я Майхайні (The Man Who Sold His Skin)

Найкращий сценарій – П'єтро Кастеллітто (I Predatori)

Найкращий короткометражний фільм – Entre tú y milagros, Маріана Сафрон