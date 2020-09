12 сентября состоялось закрытие Венецианского кинофестиваля. Многие знаменитости вопреки карантину лично презентовали свои новинки кино. Но кто стал победителем и повез домой "Золотого льва" – узнавайте в материале.

Как прошел 77-й Венецианский кинофестиваль

Многие представители торжественных событий отказались от празднований из-за пандемии коронавируса, сообщает 24 канал. В то же время Венецианский кинофестиваль все же отгремел на острове Лидо, однако с учетом рекомендаций ВОЗ и карантинных правил.

Важно Венецианский кинофестиваль 2020: какие ленты вошли в программу мероприятия

На красной дорожке кинособытия можно было увидеть немало знаменитых актеров и моделей. В частности, на Венецианский кинофестиваль приехали Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Тейлор Хилл, Фрида Аасен, Мадалина Генеа, Джорджина Родригес, Людивин Санье и другие. Все они поддержали или же презентовали ленты, заявленные в программе Венецианского кинофестиваля.

Но кто же завоевал престижные "Золотые львы" – узнавайте в списке лауреатов.

Венецианский кинофестиваль: победители

В главной программе Венецианского кинофестиваля жюри рассмотрело полнометражные фильмы, которые были представлены в программе мероприятия. Победу в этом сегменте одержали:

Золотой лев – "Земля кочевников", Хлои Джао

Гран-при жюри – "Новый порядок" Мишеля Франко

Серебряный лев, лучший режиссер – Киёси Куросава ("Жена шпиона")

Кубок Вольпи, лучшая женская роль – Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины")

Кубок Вольпи, лучшая мужская роль – Франческо Фавино ("Наш отец")

Лучший сценарий – Чайтанья Тамхане ("Ученик")

Специальный приз жюри – Андрей Кончаловский ("Дорогие товарищи")

Приз имени Марчелло Мастрояни для лучшего нового актера или актрисы – Рухани Замани ("Солнечные дети")

Программа "Горизонты"

Это вторая знаковая программа Венецианского кинофестиваля. В нее обычно входят экспериментальные ленты, которые играют важную роль в развитии мирового кинематографа.

Лучший режиссер – Лав Диас (Lahi, Hayop (Genus Pan)

Специальный приз жюри – The Wasteland, Ахмад Бахрами

Лучшая актриса – Ана Роша (Listen)

Лучший актер – Ханса Батма (Zanka Contact)

Лучший сценарий – Янья Майхайни (The Man Who Sold His Skin)

Лучший короткометражный фильм – Пьетро Кастеллитто (I Predatori)

Премия имени Луиджи Де Лаурентиса за лучший дебютный фильм – Entre tú y milagros, Марианна Сафрон