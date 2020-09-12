В субботу, 12 сентября, на острове Лидо состоялось торжественное закрытие Венецианского кинофестиваля. Событие стало одним из самых обсуждаемых с начала карантина. Чем запомнится красная дорожка 77-го Венецианского кинофестиваля – смотрите в фоторепортаже.

Роскошные платья, костюмы, внимание от фотографов и традиционная красная дорожка – организаторы Венецианского кинофестиваля сделали все, чтобы это мероприятие стало зрелищным. Однако, как сообщал 24 канал, советы ВОЗ относительно событий во время пандемии все-таки учли.

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На кадрах, которые появились в сети, видно, что гости прибывали на итальянский остров Лидо в медицинских масках. Этот карантинный аксессуар был у них на протяжении всего пребывания во Дворце кино. Однако для традиционных фотоколлов знаменитости открывали лица и охотно позировали перед десятками фотографов. Как это было и какие настроения царили на Венецианском кинофестивале – показали представители Getty Images в коротком ролике.

Вопреки опасениям многие актеры и модели таки приехали в Италию. Гостями Венецианского кинофестиваля стали Тильда Суинтон, Кейт Бланшетт, Алек Утгофф, Тейлор Хилл, Фрида Аасен, Мадалина Генеа, Джорджина Родригес, Людивин Санье, Майя Хоук и другие. Каждый из них подготовил для выхода на красную дорожку роскошный наряд, который уже вошел в историю Венецианского кинофестиваля.

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Кейт Бланшетт

Без сомнения, звездой мероприятия стала Кейт Бланшетт. Актриса возглавила экспертное жюри кинособытия и на протяжении 10 дней демонстрировала роскошные кутюрные наряды. Интересно, что все вещи Кейт Бланшетт уже имела в гардеробе, поэтому, повторив свои образы, она призвала обратить внимание на вопросы экологии.

Тильда Суинтон

Майя Хоук

Тейлор Хилл

Эстер Эспосито

Анна Фольетта

Джорджина Родригес

Ванесса Кирби

Клаудия Джерини

Фрида Аасен

Людивин Санье

Изабель Мэй