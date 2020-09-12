На итальянском острове Лидо завершился 77-й Венецианский кинофестиваль. Это первое торжественное мероприятие, которое состоялось после начала пандемии коронавируса, поэтому знаменитости тщательно подготовились к выходу на красную дорожку. Однако не обошлось без сексуального эпатажа.

Гостями Венецианского кинофестиваля стали топовые модели и известные актрисы. Каждая красавица, которая появлялась на красной дорожке перед камерами, готовилась к этому событию заранее. Поэтому и фэшн-обозреватели имели повод для восхищения, передает 24 канал.

Важно Венецианский кинофестиваль 2020: список победителей

Тильда Суинтон, Кейт Бланшетт, Тейлор Хилл, Фрида Аасен, Мадалина Генеа, Джорджина Родригес, Людивин Санье, Майя Гоук, Эстер Эспосито, Анна Фольетта, Изабель Мэй – это далеко не весь список селебритиз, которые присоединились к Венецианскомум кинофестивалю в 2020 году. Многие из них добавили пикантности своему виду, выбрав брендовые наряды с обнаженной спиной, пиджаки на голое тело, прозрачные платья или наряды с акцентом на пышное декольте или обнаженные ноги. Какие же образы были самыми откровенными – смотрите в фоторепортаже.

Тейлор Хилл

Эстер Эспосито

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Джорджина Родригес

Ванесса Кирби

Изабель Мэй

Анна Фольетта

Кристиана Капотонди

Адель Экзаркопулос

Стейси Мартин

Мадалина Генеа