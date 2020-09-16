Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, активно пропагує заняття спортом. Вона обожнює тренування, які допомагають підтримувати тіло у чудовій формі та зберігати бездоганну фігуру. Та навіть для ранкових пробіжок зірка обирає стильні вбрання.

За особистою сторінкою артистки в інстаграмі стежать понад 5 мільйонів користувачів мережі. Знаменитість у своєму профілі пропагує заняття спортом та правильне харчування, показує свої тренування та ділиться секрретами денного раціону.

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Днями NK опублікувала красиве фото, яке зробила під час одного з ранкових тренувань. Пробіжка – ідеальний початок дня для Каменських. Особливими є теплі вересневі дні, коли в повітрі вже відчувається настання холодів, проте через декілька годин морозне повітря прогрівається яскравим сонечком.

Спортивний look Насті Каменських

Для фізичних вправ зірка обрала чорні велосипедки та короткий топ. Також не забула про наколінники. Вони були бежевого кольору і гармонійно поєдналися із спортивним образом виконавиці.

Настя не наносила косметику на обличчя, хизуючись натуральною вродою. Кучеряве волосся вона вона зібрала у пучок зверху. Також увагу привернула граціозна поза Каменських.

"Такі ранки", – написала під фото співачка.



Ранкове тренування Насті Каменських / Instagram / @kamenskux