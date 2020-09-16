Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, активно пропагандирует занятия спортом. Она обожает тренировки, которые помогают поддерживать тело в прекрасной форме и сохранять безупречную фигуру. И даже для утренних пробежек звезда выбирает стильные наряды.

За личной страницей артистки в инстаграме следят более 5 миллионов пользователей сети. Знаменитость в своем профиле пропагандирует занятия спортом и правильное питание, показывает свои тренировки и делится секретами дневного рациона.

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На днях NK опубликовала красивое фото, которое сделала во время одной из утренних тренировок. Пробежка – идеальное начало дня для Каменских. Особенными являются теплые сентябрьские дни, когда в воздухе уже ощущается наступление холодов, однако через несколько часов морозный воздух прогревается ярким солнышком.

Спортивный look Насти Каменских

Для физических упражнений звезда выбрала черные велосипедки и короткий топ. Также не забыла о наколенниках. Они были бежевого цвета и гармонично соединились со спортивным образом исполнительницы.

Настя не наносила косметику на лицо, хвастаясь натуральной красотой. Вьющиеся волосы она собрала в пучок сверху. Также внимание привлекла грациозная поза Каменских.

"Такие утра", – написала под фото певица.



Утренняя тренировка Насти Каменских / Instagram / @kamenskux