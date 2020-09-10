Успешная певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, после триумфальной премьеры нового трека возвращается к привычным рабочим будням, неотъемлемой составляющей которых являются физические тренировки. Артистка показала наряд, который выбрала для тренировок, и похвасталась роскошной фигурой.

Настя Каменских активно пропагандирует занятия спортом на личной инстаграм-странице. На карантине исполнительница часто проводила онлайн-тренировки, делилась секретами своего питания. Она убеждена, что каждый человек может достичь идеальной формы и сделать свое тело идеальным.

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Спортивный look Насти Каменских

NK сделала яркое фото во дворе собственного загородного дома. Она в очередной раз показала, какой наряд выбирает для тренировок. Артистка предстала перед камерой в коротком топе нежно-розового цвета и черных шортах от собственного бренда. Такой look подчеркнул безупречную фигуру знаменитости, ведь ее тело действительно идеальное.

Волосы Каменских уложила в привычные кудри. На лицо она не наносила косметику, демонстрируя натуральную красоту. Звезда искренне улыбалась и наслаждалась моментом.

Подтянутое и красивое тело важно в любое время года! И ранняя осень – время, когда можно снова влюбиться в утренние пробежки и тренировки на свежем воздухе. Для меня это похоже на медитацию, когда одновременно подтягивается тело и проясняются мысли. После этого день точно будет продуктивным! И это действительно работает!

– написала в заметке NK.

Настя Каменских в обольстительном топе и шортиках / Instagram / @kamenskux