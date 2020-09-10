Успішна співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, після тріумфальної прем'єри нового треку повертається до звичних робочих буднів, невід'ємною складовою яких є фізичні тренування. Артистка показала, яке вбрання обрала для тренувань та похизувалася розкішною фігурою.

Настя Каменських активно пропагує заняття спортом на особистій інстаграм-сторінці. На карантині виконавиця часто проводила онлайн-тренування, ділилася секретами свого харчування. Вона переконана, що кожна людина може досягнути ідеальної форми та зробити своє тіло бездоганним.

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Спортивний look Насті Каменських

NK зробила яскраве фото на подвір'ї власного заміського будинку. Вона вкотре показала, яке вбрання обирає для тренувань. Артистка постала перед камерою у короткому топі ніжно-рожевого кольору та чорних шортах від власного бренду. Такий look підкреслив бездоганну фігуру знаменитості, адже її тіло справді ідеальне.

Волосся Каменських вклала у звичны кучері. На обличчя вона не наносила косметику, демонструючи натуральну вроду. Зірка щиро усміхалася та насолоджувалася моментом.

Підтягнуте та красиве тіло важливе у будь-яку пору року! І рання осінь – час, коли можна знову закохатися у ранкові пробіжки та тренування на свіжому повітрі. Для мене це схоже на медитацію, коли одночасно підтягується тіло і прояснюються думки. Після цього день точно буде пролуктивним! І це справді працює!

– написала в дописі NK.



Настя Каменських у звабливому топі і шортиках / Instagram / @kamenskux