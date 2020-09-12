Популярная украинская певица Настя Каменских едва ли не ежедневно делится с фанами фото из своей жизни. На этот раз Настя показала, как она проводит свое субботнее утро.

Популярная украинская певица Настя Каменских продолжает делиться с поклонниками счастливыми моментами из ее жизни. Сегодня звезда показала свой завтрак на странице инстаграме.

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Настя поделилась с фанами очередным утренним снимком. На нем она позировала, вероятно, сразу после душа, ведь предстала с влажными волосами и без макияжа, в который раз показав натуральную красоту.

Для завтрака звезда надела легкую белую футболку. В руках она держала тарелку с фруктами, которыми, очевидно, будет начинать свой день. Там и наши привычные клубника с ежевикой и голубикой, а также экзотические манго и рамбутан.

Классный завтрак – классное настроение. Желаю вам провести эти выходные круто и интересно! А я уже позавтракала и бегу по делам, день будет очень насыщенным,

– написала Настя под фотографией.

Сообщение Насти Каменских собрало множество положительных смайлов в комментариях и 70 тысяч лайков всего лишь за несколько часов.



Завтрак Насти Каменских / Instagram / @kamenskux