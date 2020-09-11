Популярная украинская исполнительница Ирина Федишин демонстрирует не только стильные и изысканные аутфиты, а и показывает, в каком наряде можно заниматься спортом и одновременно подчеркивать достоинства своей фигуры.

На личной странице в инстаграме артистка ежедневно делится с многотысячной аудиторией подписчиков яркими моментами из личной и творческой жизни. На днях исполнительница решила продемонстрировать, какой наряд выбирает для пробежек.

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Ирина сделала красивое фото в одном из львовских парков. В раннюю осень эти места по-особенному прекрасны. Знаменитость решила не упускать возможности и в прекрасную погоду отправилась на утреннюю пробежку.

Спортивный look Ирины Федишин

Ирина Федишин надела черный спортивный костюм, состоящий из брюк и кофты. Наряд выглядит стильно и прекрасно подходит певице. Исполнительница решила сделать свой образ ярче и соединила его с красными кроссовками. Завершила look кепкой в ​​тон обуви.

Длинные белокурые волосы Ирина собрала в пучок сзади, а на лице сделала легкий макияж, которым подчеркнула натуральную красоту.

"Осеннее утро в парке", – написала в заметке Федишин.

Ирина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn