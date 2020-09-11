Популярна українська виконавиця Ірина Федишин демонструє не лише стильні та вишукані аутфіти, а у показує, у якому вбранні можна займатися спортом та, водночас, підкреслювати принади своєї фігури.

На особистій сторінці в інстаграмі артистка щодня ділиться із багатотисячною аудиторією підписників яскравими моментами з особистого і творчого життя. Днями виконавиця вирішила продемонструвати, яке вбрання обирає для пробіжок.

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Ірина зробила красиве фото в одному із львівських парків. У ранню осінь ці місця по-особливому прекрасні. Знаменитість вирішила не втрачати нагоди і у чудову погоду відправилася на ранкову пробіжку.

Спортивний look Ірини Федишин

Ірина Федишин одягнула чорний спортивний костюм, що складався із штанів та кофти. Вбрання виглядає стильно та чудово пасує співачці. Виконавиця вирішила зробити свій образ яскравішим і поєднала його з червоними кросівками. Завершила look кепкою в тон взуття.

Довге біляве волосся Ірина зібрала у пучок ззаду, а на обличчі зробила легкий макіяж, яким підкреслила натуральну вроду.

"Осінній ранок у парку", – написала у дописі Федишин.



Ірина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn