Відому співачку Ірину Федишин не лякає фізична праця. Артистка довела, що вміє не лише на сцені виступати, а й вправно господарює на городі. Разом з молодшим сином Олегом вона допомагала копати картоплю.

На особистій сторінці в інстаграмі 33-річна співачка зі Львова опублікувала фото, яке швидко наробило шуму в мережі. Всього за добу допис оцінило понад 15 тисяч користувачів. Ірина Федишин показала, як з 5-річним сином Олегом копає картоплю.

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Зірка зізналась, що фізичну працю вважає емоційним релаксом, адже під час цього "голова відпочиває". Своїх дітей знаменита матуся змалку навчає допомагати дорослим.

Життя контрастів. Можу і на сцені співати, а можу і на городі попрацювати. Допомагаємо з Олежиком бабусі копати картоплю,

– поділилась співачка.

Навіть на городі Ірина Федишин виглядала гламурно. Вона постала в обтислих рожевих штанах, чорній футболці з написом Armani і білих кросівках. Волосся зібрала у низький пучок, а обличчя не обтяжувала макіяжем. Не забула виконавиця й про рукавиці, в яких збирала картоплю до великого кошика. За шию її обіймав син-помічник Олег, а поряд позував песик.