Популярна українська співачка Ірина Федишин разом із чоловіком та синами відправилася на відпочинок у Болгарію. Артистка проводить літню відпустку на березі моря, де ледь не щодня хизується стильним вбранням. Не забуває робити романтичні світлини з коханим.

Ірина Федишин належить до тих зірок українського шоу-бізнесу, які полюбляють ділитися моментами з особистого життя. Артистка часто публікує в мережі романтичні кадри з коханим, розповідає про дітей. Цього разу на особистій інстаграм-сторінці вона поширила декілька фотографій, які зробила під час заходу сонця на морському узбережжі.

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Образ Ірини Федишин

Співачка, як завжди, мала дуже стильний та вишуканий look. Вона обрала світлі джинсові мінішорти та рожеву блузку. Поєднала таке вбрання із білими кедами. Аутфіт гарно підкреслив струнку талію виконавиці та зробив акцент на її довгих ногах.

Ірина доповнила образ білим рюкзаком, який тримала у руці. Волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила насичений макіяж з коричневими тінями на повіках та червоною помадою на губах.

Поруч з Федишин позував її чоловік та продюсер Віталій Човник. Закохані щиро усміхалися та насолоджувалися неймовірно красивим заходом сонця на березі Чорного моря.

"Зловили захід сонця", – коротко написала в дописі знаменитість.

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