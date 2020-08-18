Популярная украинская певица Ирина Федишин вместе с мужем и сыновьями отправилась на отдых в Болгарию. Артистка проводит летний отпуск на берегу моря, где чуть ли не каждый день щеголяет стильными нарядами. Не забывает и делать романтические фотографии с любимым.

Ирина Федишин принадлежит к тем звездам украинского шоу-бизнеса, которые любят делиться моментами из личной жизни. Артистка часто публикует в сети романтические кадры с любимым, рассказывает о детях. На этот раз на личной инстаграм-странице она распространила несколько фотографий, которые сделала во время заката на морском побережье.

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Образ Ирины Федишин

Певица, как всегда, имела очень стильный и изысканный look. Она выбрала светлые джинсовые мини шорты и розовую блузку. Объединила такой наряд с белыми кедами. Аутфит хорошо подчеркнул стройную талию исполнительницы и сделал акцент на ее длинных ногах.

Ирина дополнила образ белым рюкзаком, который держала в руке. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала насыщенный макияж с коричневыми тенями на веках и красной помадой на губах.

Рядом с Федишин позировал ее муж и продюсер Виталий Човнык. Влюбленные искренне улыбались и наслаждались невероятно красивым закатом солнца на берегу Черного моря.

"Поймали закат солнца", – коротко написала в заметке знаменитость.

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