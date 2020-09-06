Известную певицу Ирину Федишин не пугает физический труд. Артистка доказала, что умеет не только на сцене выступать, но и ловко хозяйничает на огороде. Вместе с младшим сыном Олегом она помогала копать картошку.

На личной странице в инстаграме 33-летняя певица из Львова опубликовала фото, которое быстро наделало шума в сети. Всего за сутки сообщение оценило более 15 тысяч пользователей. Ирина Федишин показала, как с 5-летним сыном Олегом копает картошку.

К теме В джинсовых шортах и розовой блузке: Ирина Федишин растрогала романтическими фото с мужем

Звезда призналась, что физический труд считает эмоциональным релаксом, ведь во время этого "голова отдыхает". Своих детей знаменитая мамочка с детства учит помогать взрослым.

Жизнь контрастов. Могу и на сцене петь, а могу и на огороде поработать. Помогаем с Олежкой бабушке копать картошку,

– поделилась певица.

Даже на огороде Ирина Федишин выглядела гламурно. Она предстала в обтягивающих розовых брюках, черной футболке с надписью Armani и белых кроссовках. Волосы собрала в низкий пучок, а лицо не утяжеляла макияжем. Не забыла исполнительница и о рукавицах, в которых собирала картошку в большую корзину. За шею ее обнимал сын – помощник Олег, а рядом позировал песик.