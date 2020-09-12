Популярна українська співачка Настя Каменських мало не щодня ділиться з фанами фото з свого життя. Цього разу Настя показала, як вона проводить свій суботній ранок.

Популярна українська співачка Настя Каменських продовжує ділитися з шанувальниками щасливими моментами з її життя. Вона часто робила акцент на тому, що зранку щодня займається спорт. Сьогодні зірка показала свій сніданок на сторінці в інстаграмі.

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Настя поділилась з фанами черговим вранішнім знімком. На ньому вона позувала, ймовірно, одразу після душу, адже постала з вологим волоссям і без макіяжу, вкотре показавши натуральну красу.

Для сніданку зірка одягла легку білу футболку. В руках вона тримала тарілку з фруктами, якими, очевидно, буде починати свій день. Там і наші звичні полуниці з ожиною і лохиною, а також екзотичне манго й рамбутан.

Класний сніданок – класний настрій. Бажаю вам провести ці вихідні круто й цікаво! А я вже поснідала й біжу по справах, день буде дуже насиченим,

– написала Настя під світлиною.

Допис Насті Каменських зібрав безліч позитивних смайлів у коментарях та 70 тисяч вподобань всього лише за кілька годин.



Сніданок Насті Каменських / Instagram / @kamenskux