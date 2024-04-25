Коли Україна відзначатиме Великдень у 2024 році: дата свята

У 2024 році дата Великодня у римо-католиків, православних та греко-католиків відрізняється, оскільки вони вираховують її за різними пасхаліями. У християн західного обряду, наприклад, свято було 31 березня.

Багато українців вже цього тижня святкуватимуть Вербну неділю. Отже, до Великодня залишилося не так багато часу. Одне з найважливіших церковних свят відзначатиметься 5 травня, передає LifeStyle 24.

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Про свято Великодня

Минулого року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Однак на дату Великодня це ніяк не вплинуло, адже вона завжди змінюється. Попри це, свято традиційно відзначається у неділю, адже саме у цей день воскрес Ісус Христос.

Згідно з Біблією, це сталося вранці, на третій день після розп'яття. Відомо, що якось Діва Марія, Марія Магдалина та мати Якова прийшли, аби намастити оліями тіло Сина Божого, але побачили, що гріб порожній. Вже згодом ангел повідомив, що Господь воскрес.

Великдень вже скоро / Фото Depositphotos

Традиції Великодня