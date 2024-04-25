Когда Украина будет отмечать Пасху в 2024 году: дата праздника
В 2024 году дата Пасхи у римо-католиков, православных и греко-католиков отличается, поскольку они высчитывают ее по разным пасхалиям. У христиан западного обряда, например, праздник был 31 марта.
Многие украинцы уже на этой неделе будут праздновать Вербное воскресенье. Итак, до Пасхи осталось не так много времени. Один из важнейших церковных праздников будет отмечаться 5 мая, передает LifeStyle 24.
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О празднике Пасхи
В прошлом году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Однако на дату Пасхи это никак не повлияло, ведь она всегда меняется. Несмотря на это, праздник традиционно отмечается в воскресенье, ведь именно в этот день воскрес Иисус Христос.
Согласно Библии, это произошло утром, на третий день после распятия. Известно, что однажды Дева Мария, Мария Магдалина и мать Иакова пришли, чтобы намазать маслами тело Сына Божьего, но увидели, что гроб пуст. Уже позже ангел сообщил, что Господь воскрес.
Традиции Пасхи
- На Пасху люди идут в церковь, где освящают корзины. Туда кладут кулич, писанки, крашенки, мясо, сыр, масло на соль. После службы, семьи собираются за большим праздничным столом.
- По традиции, члены семьи бьются пасхальными яйцами, чтобы определить, кто сильнее. Кстати, для этого нужно брать крашенки. Ведь писанки верующие дарят друг другу и хранят возле иконы, чтобы они защищали дом от зла.
- Важно знать, что писанки расписывают на сыром яйце с помощью красителей или воска. Для крашенок используют сваренное яйцо, которое раскрашивают одним цветом.