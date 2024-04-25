Когда Украина будет отмечать Пасху в 2024 году: дата праздника

В 2024 году дата Пасхи у римо-католиков, православных и греко-католиков отличается, поскольку они высчитывают ее по разным пасхалиям. У христиан западного обряда, например, праздник был 31 марта.

Многие украинцы уже на этой неделе будут праздновать Вербное воскресенье. Итак, до Пасхи осталось не так много времени. Один из важнейших церковных праздников будет отмечаться 5 мая, передает LifeStyle 24.

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О празднике Пасхи

В прошлом году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Однако на дату Пасхи это никак не повлияло, ведь она всегда меняется. Несмотря на это, праздник традиционно отмечается в воскресенье, ведь именно в этот день воскрес Иисус Христос.

Согласно Библии, это произошло утром, на третий день после распятия. Известно, что однажды Дева Мария, Мария Магдалина и мать Иакова пришли, чтобы намазать маслами тело Сына Божьего, но увидели, что гроб пуст. Уже позже ангел сообщил, что Господь воскрес.

Пасха уже скоро / Фото Depositphotos

Традиции Пасхи