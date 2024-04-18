Православні та греко-католики святкуватимуть Воскресіння Христове вже зовсім скоро – 5 травня. Зараз віряни традиційно дотримуються Великого посту, а вже наступного тижня будуть йти до церкви та святити вербу.

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Святкування Великодня в Україні

Українці дуже люблять святкувати Великдень, адже це одне з найголовніших церковних свят. Деякі люди вже починають готуватися до події, аби не відтягувати все в останній момент. Однак багато справ робляться у Страсний тиждень. До того ж християни тоді частіше відвідують церкву.

Чоловіки та жінки прибирають у будинку, у хліву та на подвір'ї. Крім того, обирають вбрання на свято та готують великодні страви. У кошички, які потім освячують, традиційно кладуть паску, ковбасу, сир, масло, яйця та сіль. Після служби, сім'ї збираються за великим столом. Найперше люди моляться, а потім починають битися яйцями. Чиє не трісне – той виграв. Родичі та друзі також ходять в гості одне до одного, щоб привітати з Великоднем.

Як українці святкують Великдень / Фото Canva

Святкування продовжується й у Поливаний понеділок, який настає після Великодня. У цей день заведено обливатися водою, аби бути здоровими та щасливими. Діти також провідують хрещених батьків. У період великодніх свят важливо не забути піти до могил близьких.