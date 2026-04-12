12 квітня – яке церковне свято: що не можна робити у Великдень 2026
- 12 квітня православні християни та греко-католики святкують Великдень, зокрема, заборонено сваритися, сперечатися та викидати освячені продукти.
- Цього ж дня в Україні відзначають День скаута, День працівників ракетно-космічної галузі, Всесвітній день хом'яків і Всесвітній день авіації та космонавтики.
12 квітня православні християни та греко-католики святкують Великдень. Сьогодні люди йдуть до церкви та збираються за родинним столом, щоб зустріти найсвітліше свято року.
У цей день наші предки займалися посівними роботами. Про заборони й прикмети на 12 квітня – розповідає сайт "Українські традиції".
Великдень 2026
Воскресіння Ісуса Христа, за церковними переказами, відбулося на третій день після Його розп'яття на горі Голгофі. Першими свідками порожньої гробниці стали Марія Магдалина, Соломія та інші побожні жінки, яких у церковній традиції називають мироносицями. Вони прийшли до місця поховання на світанку, щоб за тодішнім звичаєм змастити тіло Сина Божого миром. Втім, святі виявили, що в печері нікого немає. У цей момент до жінок звернувся ангел і підтвердив, що Христос воскрес.
Що не можна робити на Великдень 2026?
- Не можна сваритися та сперечатися з близькими.
- Не рекомендується викидати освячені продукти.
- Не варто відмовляти у допомозі нужденним.
- Не слід йти на кладовище та вшановувати пам'ять померлих.
Народні прикмети
- Якщо на Великдень піде дощ, то така погода буде і в травні.
- Якщо надворі холодно, то така погода протримається ще тиждень.
- Якщо почуєте грім 12 квітня, то влітку буде щедрий врожай льону.
- Якщо на вулиці сонячно, то буде рясний врожай.
Хто святкує День ангела 12 квітня?
За новоюліанським календарем, 12 квітня Дні ангела святкують люди з іменами: Василь, Давид, Іван, Сергій, Марфа та Марія.
Що ще відзначають?
- Цьогоріч, окрім Великодня, 12 квітня в Україні відзначають День скаута або День пластуна. Що цікаво, дату цього свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1912 році, у Львові відбулася перша пластова присяга. Відомо, що в Україні скаутинг почав розвиватися з появою організації "Пласт". Її назва походить від козаків Запорозької Січі, які займалися розвідкою. Однак офіційне визнання Дня скаута в нашій державі відбулося лише в березні 2008 року. Тоді президент Віктор Ющенко видав Указ "Про заходи щодо сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні".
- Також сьогодні святкують День працівників ракетно-космічної галузі, Всесвітній день хом'яків і Всесвітній день авіації та космонавтики.