Українська співачка Світлана Тарабарова нещодавно зібрала найближчих подруг і влаштувала запальне свято на честь майбутньої дитини.

В інстаграмі зірка поділилась відео з свята. У своєму дворі Світлана організувала різні конкурси: хто швидше сповиє іграшку або ж одягне пустунки на соломинку без рук.

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Також подруги танцювали під запальну музику, а згодом мали нагоду спостерігати за майстер-класом хореографа Олександра Лещенка. Зірка зізналась, чому варто на останніх місяцях влаштовувати такі вечірки в честь дитини.

Останні місяці при надії – це важко фізично, емоційно, майже постійний дискомфорт у всьому + з'являється страх (пологи – це диво, але диво не для тих, хто боїться лікарів, голок і болі), а позитивні емоції – це те, що полегшує майбутній мамі життя, відчуття любові,

– поділилась артистка.

Також майбутня мама поділилась порадами, як краще провести свято:

Дрес-код для подруг, щоб бути на одній хвилі. Wishlist подарунків з інформацією, де можна їх купити. Так, щоб друзі не купляли зайвого на день народження дитини. Конкурси: смішні, кумедні, позитивні. Candy bar: солодкі смаколики з милими прикрасами. У Світлани, наприклад, печиво було з оленятами. Фішка, що сподобається всім гостям. Артистка запросила хореографа, він провів майстер-клас.



Світлана Тарабарова на вечірці / Instagram / @tarabarova

До слова, нещодавно Світлана Тарабарова розсекретила стать майбутньої дитини.