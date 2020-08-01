Популярна українська співачка Світлана Тарабарова перебуває на восьмому місяці вагітності і насолоджується кожним днем цього особливого стану. Вона з радістю ділиться яскравими світлинами і ніколи не втрачає позитиву. Зірка вірить, що ми самі створюємо настрій та атмосферу навколо.

Світлана Тарабарова належить до тих зіркових матусь, які з радістю розповідають шанувальникам про свою вагітність, діляться різноманітними фото. На особистій інстаграм-сторінці Світлани ледь не щодня з'являються нові публікації, де вона показує варіанти стильних аутфітів, що чудово підійдуть для матусь, які чекають на малюків.

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Виконавиця постала перед камерою на тлі зеленої травички. Вона заплющила очі та відправила підписникам ніжний поцілінок. Зірка не втрачає комунікацію з прихильниками. Оскільки живі концерти наразі заборонені, то вона активно спілкується з фанатами у соціальних мережах.

Образ Світлани Тарабарової

Для теплого літнього дня знаменитість обрала лляну білу сукню із об'ємними рукавами. Вбрання застібалося на великі ґудзики. Чималий животик Світлани вже неможливо приховати якимось одягом. Вона перебуває на останніх місяцях вагітності і зовсім скоро зустрінеться із малюком, стать якого поки що не розсекречує.

Яскраве руде волосся Тарабарова вклала рівно. На обличчі вона зробила легкий макіяж, підкресливши натуральну красу. Доповнила look великими сережками-кільцями.

Сьогодні чудовий день, щоб нагадати собі, що це життя особливе, прекрасне, як би не було складно часом. Знайти час на обійми, на задоволення. Щастя в простих речах,

– написала в публікації співачка.



Вагітна Світлана Тарабарова у білій сукні / Instagram / @tarabarova