Українська виконавиця Світлана Тарабарова перебуває на восьмому місяці вагітності. Зірка з нетерпінням чекає на появу другої дитини, а поки що насолоджується особливим станом у компанії первістка Івана та чоловіка Олексія. Днями сім'я побувала у відпочинковому комплексі, де приймала сонячні ванни у басейні.

Зіркова матуся радіє, адже зовсім скоро на світ народиться її друга крихітка. Наразі виконавиця не розсекречує статі малюка, тримає інтригу. Проте у її особистому інстаграм-профілі ледь не щодня з'являються яскраві публікації, де видно чималий вагітний животик.

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Днями артистці виповнилося 30 років. З цієї нагоди вона разом із чоловіком та сином відправилася в один із відпочинкових комплексів, що на Київщині. Тарабарова не ризикує відправлятися у закордонні подорожі, а декілька днів у басейні просто необхідні для вагітної жінки у спекотні дні.

Світлана поділилася серією знімків, де разом із синочком Іваном позує в басейні. Вона одягнула суцільний купальник чорного кольору, який гарно підкреслив особливий стан. Тарабарова не приховувала щирих емоцій та сміялася перед камерою. Вона виглядає неймовірно щасливою, на обличчі сяє усмішка. Ймовірно, малюк у животику вирішив нагадати про себе та штовхнув матусю.

Маленький Іван також щасливий. Він мило усміхається, адже дуже любить проводити час у воді, особливо, коли поруч найрідніша.

Знаменитість зізналася, що на восьмому місяці вагітності єдиним місцем, де вона може по-справжньому відпочити, є басейн.



Світлана Тарабарова у басейні з сином / Instagram / @tarabarova



Вагітна Світлана Тарабарова у чорному купальнику / Instagram / @tarabarova