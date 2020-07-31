Украинская исполнительница Светлана Тарабарова находится на восьмом месяце беременности. Звезда с нетерпением ждет появления второго ребенка, а пока что наслаждается особым положением в компании первенца Ивана и мужа Алексея. На днях семья побывала в комплексе отдыха, где принимала солнечные ванны в бассейне.

Звездная мама радуется, ведь совсем скоро на свет появится ее вторая кроха. Сейчас исполнительница не рассекречивает пол малыша, держит интригу. Однако в ее личном инстаграм-профиле чуть ли не ежедневно появляются яркие публикации, где видно большой беременный животик.

Читайте также В белом платье: беременная Светлана Тарабарова с сыном побывала в зоопарке – милые фото

На днях артистке исполнилось 30 лет. По этому случаю она вместе с мужем и сыном отправилась в один из комплексов отдыха, в Киевской области. Тарабарова не рискует отправляться в заграничные путешествия, а несколько дней в бассейне просто необходимы для беременной женщины в жаркие дни.

Светлана поделилась серией снимков, где вместе с сынишкой Иваном позирует в бассейне. Она надела цельный купальник черного цвета, который красиво подчеркнул особое положение. Тарабарова не скрывала истинных эмоций и смеялась перед камерой. Она выглядит невероятно счастливой, на лице сияет улыбка. Вероятно, малыш в животике решил напомнить о себе и толкнул мамочку.

Маленький Иван также счастлив. Он мило улыбается, ведь очень любит проводить время в воде, особенно, когда рядом самый родной человек.

Знаменитость призналась, что на восьмом месяце беременности единственным местом, где она может по-настоящему отдохнуть – бассейн.



Светлана Тарабарова в бассейне с сыном / Instagram / @tarabarova



Беременная Светлана Тарабарова в черном купальнике / Instagram / @tarabarova