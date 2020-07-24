Популярная украинская певица Светлана Тарабарова находится на последних месяцах второй беременности. Пока она ждет появления малыша, вместе со старшим сыном Иваном посетила зоопарк, где показала стильный летний аутфит.

Артистка поделилась колоритными фото на личной странице в инстаграме. Она опубликовала две фотографии, на которых показала развлечения в зоопарке, а также похвасталась свои образом.

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Светлана Тарабарова с сыном в зоопарке

Исполнительница решила познакомить маленького сыночка с необычными животными и отправилась вместе с ним в зоопарк. На кадрах видно, что Иван в восторге от такой поездки. Он не сдерживал своих эмоций, когда мамочка кормила верблюда и с восторгом наблюдал за этим.

Столько удовольствия мы получили вчера от знакомства с нашими друзьями животными. Если есть возможность, находите время быть вместе,

– написала в публикации Тарабарова.



Светлана Тарабарова с сыном кормят верблюда / Instagram / @tarabarova

Образ Светланы Тарабаровой

Звездная мамочка приехала в зоопарк в легком белом платье. Такой наряд хоть и был свободного кроя, однако не смог скрыть немалый беременный животик исполнительницы. Светлана соединила наряд с черными босоножками, которые актуальны в этом сезоне. Яркие волосы она уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж.

Поездка пришлась по душе не только маленькому Ивану, но и самой Светлане. Она подарила положительные эмоции на весь день, который надолго запомнится им.



Беременная Светлана Тарабарова в белом платье / Instagram / @tarabarova