Популярна українська співачка Світлана Тарабарова перебуває на останніх місяцях другої вагітності. Поки вона чекає на появу малюка, разом із старшим сином Іваном відвідала зоопарк, де показала стильний літній аутфіт.

Артистка поділилася колоритними фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона опублікувала дві світлини, на яких показала розваги в зоопарку, а також похизувалася свої образом.

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Світлана Тарабарова з сином в зоопарку

Виконавиця вирішила познайомити маленького синочка із незвичними тваринами та відправилася разом із ним у зоопарк. На кадрах видно, що Іван в захваті від такої поїздки. Він не стримував своїх емоцій, коли матуся годувала верблюда і з захопленням спостерігав за цим.

Стільки задоволення ми отримали вчора від знайомства із нашими друзями тваринами. Якщо є можливість, знаходьте час бути разом,

– написала у публікації Тарабарова.



Світлана Тарабарова з сином годують верблюда / Instagram / @tarabarova

Образ Світлани Тарабарової

Зіркова матуся приїхала у зоопарк в легкій білій сукні. Таке вбрання хоч і мало вільний крій, проте не змогло приховати чималий вагітний животик виконавиці. Світлана поєднала вбрання з чорними босоніжками, що актуальні в цьому сезоні. Яскраве волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Поїздка припала до душі не лише маленькому Іванові, а й самій Світлані. Вона подарувала позитивні емоції на увесь день та надовго запам'ятається їм.



Вагітна Світлана Тарабарова у білій сукні / Instagram / @tarabarova