Популярная украинская певица Светлана Тарабарова находится на восьмом месяце беременности и наслаждается каждым днем этого особого состояния. Она с радостью делится яркими фотографиями и никогда не теряет позитива. Звезда верит, что мы сами создаем настроение и атмосферу вокруг.

Светлана Тарабарова принадлежит к тем звездным мамам, которые с радостью рассказывают поклонникам о своей беременности, делятся разнообразными фото. На личной инстаграм-страничке Светланы чуть ли не ежедневно появляются новые публикации, где она показывает варианты стильных аутфитов, что прекрасно подойдут мамочкам, которые ждут малышей.

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Исполнительница предстала перед камерой на фоне зеленой травы. Она закрыла глаза и отправила подписчикам нежный поцелуй. Звезда не теряет коммуникацию с поклонниками. Поскольку живые концерты сейчас запрещены, то она активно общается с фанатами в социальных сетях.

Образ Светланы Тарабаровой

Для теплого летнего дня знаменитость выбрала льняное белое платье с объемными рукавами. Наряд застегивался на большие пуговицы. Немалый животик Светланы уже невозможно скрыть какой-то одеждой. Она находится на последних месяцах беременности и совсем скоро встретится с малышом, пол которого пока не рассекречивает.

Яркое рыжие волосы Тарабарова уложила ровно. Сделала легкий макияж, подчеркнув натуральную красоту. Дополнила look крупными серьгами-кольцами.

Сегодня замечательный день, чтобы напомнить себе, что эта жизнь особенная, прекрасная, как бы ни было сложно порой. Найти время на объятия, на удовольствие. Счастье в простых вещах,

– написала в публикации певица.

Беременная Светлана Тарабарова в белом платье / Instagram / @tarabarova