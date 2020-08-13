Украинская певица Светлана Тарабарова недавно собрала самых близких подруг и устроила зажигательный праздник в честь будущего ребенка.

В инстаграме звезда поделилась видео с праздника. В своем дворе Светлана организовала различные конкурсы: кто быстрее запеленает игрушку или оденет пустышку на соломинку без рук.

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Также подруги танцевали под зажигательную музыку, а впоследствии имели возможность наблюдать за мастер-классом хореографа Александра Лещенко. Звезда призналась, почему стоит на последних месяцах устраивать такие вечеринки в честь ребенка.

Последние месяцы в положении – это тяжело физически, эмоционально, почти постоянный дискомфорт во всем + появляется страх (роды – это чудо, но чудо не для тех, кто боится врачей, игл и боли), а положительные эмоции – это то, что облегчает будущей маме жизнь, чувства любви,

– поделилась артистка.

Также будущая мама поделилась советами, как лучше провести праздник:

Дресс-код для подруг, чтобы быть на одной волне. Wishlist подарков с информацией, где можно их купить. Так, чтобы друзья не покупали лишнего на день рождения ребенка. Конкурсы: смешные, забавные, положительные. Candy bar: сладкие лакомства с милыми украшениями. У Светланы, например, печенье было с оленятами. Фишка, которая понравится всем гостям. Артистка пригласила хореографа, он провел мастер-класс.

Светлана Тарабарова на вечеринке / Instagram / @tarabarova

К слову, недавно Светлана Тарабарова рассекретила пол будущего ребенка.