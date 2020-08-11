30-летняя украинская певица Светлана Тарабарова вскоре второй раз станет мамой. Звезда рассекретила пол малыша и призналась, что ждет девочку. По этому случаю она устроила яркую вечеринку.

Почти три месяца назад Светлана Тарабарова призналась, что беременна во второй раз. На протяжении этого времени певица демонстрировала невероятные образы для будущих мамочек и откровенно рассказывала, как чувствует себя в положении. Узнав пол ребенка, звезда не стала интриговать поклонников и объявила об этом в инстаграме. Она ждет рождения девочки.

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У нас будет девочка. Мы мечтали о ней, и на УЗИ, когда узнали, я плакала от счастья,

– поделилась Светлана Тарабарова.

Артистка решила с размахом отметить радостную новость. Она собрала своих подруг на вечеринку в честь будущей малышки. Среди звездных коллег и новоиспеченная мамочка певица Наталка Карпа. На празднике Светлана Тарабарова не только принимала поздравления, но и получала подарки.

Торжество организовали на Трухановом острове, в Киеве. Звезда уже успела показать кусочек вечеринки в инстаграм-сторис. Так, гости писали свои пожелания на плакате с первым фото девочки с УЗИ.

Для мероприятия Светлана Тарабарова выбрала яркий образ. Она предстала в платье желтого цвета длины миди с воланами, которая только подчеркивала ее большой живот. Певица выбрала удобную обувь – светлые кроссовки. Беременная, она позировала на фоне раритетной голубой машины, которая станет локацией для фотосессии гостей.