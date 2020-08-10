Популярная украинская певица Светлана Тарабарова находится на последнем месяце беременности. Пока исполнительница готовится к рождению малыша, много времени проводит с первенцем Иваном. На днях звездная мама рисовала вместе с сыном и обнародовала смешные фото, которые очаровали сеть.

Успешная артистка поражает поклонников не только певческим талантом, но и показывает себя, как заботливая мама и любящая жена. Она с радостью находилась с сыном на самоизоляции и хотя карантин был вынужденным, однако знаменитость насладилась этим временем, ведь из-за постоянных гастролей раньше не могла уделять Ивану столько внимания. Теперь на ее личной инстаграм-странице все чаще появляются милые фото и видео, на которых позирует сын.

Читайте также В белом платье: беременная Светлана Тарабарова с сыном побывала в зоопарке – милые фото

Светлана Тарабарова делится с поклонниками только положительными эмоциями. Она уверена, что каждый человек самостоятельно создает настроение, от которого зависит жизнь. Этому же она учит своего сына. Исполнительница публикует фотографии с Иваном, которые напоминают, что жить надо просто и весело, как дети.

Несколько часов назад звезда распространила кадры, которые вызвали восторг у ее многотысячной аудитории подписчиков. Маленький Иван вместе со звездной мамой позируют, сидя за детским столиком, на котором видим листы бумаги и краски. Он одет в стильную серую футболку с синим принтом, а на лице Ивана есть те же цветные краски, которыми он рисовал. Светлана также испачкала лицо. Она разрешает сыночку рисовать руками и не ругает, когда он испачкается. Наоборот, певица также присоединяется к веселому занятию и получает удовольствие от этого.

Мы с Иваном хотим напомнить, что наша жизнь зависит только от нашего настроения. Проснувшись, разрисуйте свой день яркими красками. Не забывайте: вы – художник своей жизни. Рисуйте сказочно. Не забывайте мечтать,

– написала в публикации Тарабарова.

Для просмотра фото листайте вправо

Фоловеры не скупятся на комментарии и выражают восхищение не только Ивану, но и его известной матери. Пользователи сети отмечают, что эти кадры очень милые: "Какие вы хорошие на этих фото!", "Какой замечательный малыш", "Вы великолепны!", "Такие классные, позитивные!".