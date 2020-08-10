Популярна українська співачка Світлана Тарабарова перебуває на останньому місяці вагітності. Поки виконавиця готується до народження малюка, багато часу проводить з первістком Іваном. Днями зіркова матуся малювала разом із сином і оприлюднила кумедні фото, які замилували мережу.

Успішна артистка вражає прихильників не лише співочим талантом, а й показує себе, як турботлива матуся та любляча дружина. Вона з радістю перебувала з сином на самоізоляції і хоча карантин був вимушеним, проте знаменитість насолодилася цим часом, адже через постійні гастролі раніше не могла приділяти Іванові стільки уваги. Тепер на її особистій інстаграм-сторінці все частіше з'являються милі фото та відео, на яких позує син.

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Світлана Тарабарова ділиться з шанувальниками лише позитивними емоціями. Вона впевнена, що кожна людина самостійно створює настрій, від якого залежить життя. Цього ж вона навчає свого синочка. Виконавиця оприлюднює світлини з Іваном, які нагадують, що жити треба просто і весело, як діти.

Декілька годин тому зірка поширила кадри, які викликали захоплення у її багатотисячної аудиторії підписників. Маленький Іван разом із зірковою матусею позують, сидячи за дитячим столиком, на якому бачимо аркуші паперу та фарби. Він одягнений у стильну сіру футболку з синім принтом, а на обличчі в Іванка є ті ж кольорові фарби, якими він малював. Світлана також забруднила обличчя. Вона дозволяє синочку малювати руками і не свариться, коли той забрудниться. Навпаки, співачка також приєднується до веселого заняття та отримує задоволення від цього.

Ми з Іваном хочемо нагадати, що наше життя залежить лише від нашого настрою. Прокинувшись, розмалюйте свій день яскравими фарбами. Не зайбувайте: ви – митець свого життя. Малюйте казково. Не забувайте мріяти,

– написала в публікації Тарабарова.

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Фоловери не скупляться на коментарі і висловлюють захоплення не лише Іванові, а й його відомій матусі. Користувачі мережі зазначають, що ці кадри дуже милі: "Які ви хороші на цих фото!", "Який чудовий малюк", "Ви чудові!", "Такі класні, позитивні!".