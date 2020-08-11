30-річна українська співачка Світлана Тарабарова невдовзі вдруге стане мамою. Зірка розсекретила стать малюка й зізналась, що чекає на дівчинку. З цієї нагоди вона влаштувала яскраву вечірку.

Майже три місяці тому Світлана Тарабарова зізналась, що вагітна вдруге. Впродовж цього часу співачка демонструвала неймовірні образи для майбутніх матусь та відверто розповідала, як почувається у стані при надії. Дізнавшись стать дитини, зірка не стала інтригувати шанувальників та оголосила про це в інстаграмі. Вона чекає на народження дівчинки.

До теми Із фарбами на обличчі: Світлана Тарабарова малювала з сином – кумедні фото замилували мережу

В нас буде дівчинка. Ми мріяли про неї і на УЗД, коли дізналися, я плакала від щастя,

– поділилась Світлана Тарабарова.

Артистка вирішила з розмахом відзначити радісну новину. Вона зібрала своїх подруг на вечірку на честь майбутньої крихітки. Серед зіркових колег і новоспечена матуся співачка Наталка Карпа. На святі Світлана Тарабарова не лише чутиме привітання, а й отримуватиме подарунки.

Торжество організували на Трухановому острові, що в Києві. Зірка вже встигла показати шматочок вечірки в інстаграм-сторіс. Так, гості писали свої побажання на плакаті з першим фото дівчинки з УЗД.

Для заходу Світлана Тарабарова обрала яскравий образ. Вона постала у сукні жовтого кольору довжини міді з воланами, яка підкреслювала її великий живіт. Співачка обрала зручне взуття – світлі кросівки. Вагітною вона позувала на тлі раритетної блакитної автівки, яка стане локацією для фотосесії гостей.