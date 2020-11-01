Відома шведська модель Ельза Госк не втрачає свою сексуальність через вагітний стан. Вона й надалі ділиться з шанувальниками еротичними фото в купальнику. Цього разу вона приміряла зелене бікіні.

Після повідомлення про свою вагітність, шведська модель Ельза Госк стала ще більш популярною. Тому вона продовжує активно розвивати акаунт в інстаграмі, де публікує стильні образи. Також дівчина часто ділиться еротичними світлинами.

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Вагітна Ельза Госк позувала, сидячи на піску. Вона одягнула світло-зелене бікіні та прикрила пружні груди білим напівпрозорим топом на довгий рукав. Модель тримала руки на вагітному животику, таким чином підкресливши його. Купальник демонстрував бездоганну фігуру Ельзи та її пікантні форми.

Образ доповнювали чорні сандалі, сонцезахисні окуляри видовженої форми та сумочка в тон, яку Ельза накинула на плече. Вона вклала волосся пишними локонами. Також Госк зробила нюдовий макіяж з акцентом на губах, які нафарбувала коричневою помадою.

У підписі до фото Ельза зазначила, що перебувати на сонці є корисним для дитини. Майбутня матуся піклується про свою дитину, але й не забуває про еротичні фотосети, які влаштовує на цікавих локаціях.



Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa



Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa