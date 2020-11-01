Известная шведская модель Эльза Госк не теряет свою сексуальность в беременном состоянии. Она и дальше делится с поклонниками эротическими фото в купальнике. На этот раз она примерила зеленое бикини.

После сообщения о своей беременности шведская модель Эльза Госк стала еще более популярной. Поэтому она продолжает активно развивать аккаунт в инстаграме, где публикует стильные образы. Также девушка часто делится эротическими фотографиями.

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Беременная Эльза Госк позировала, сидя на песке. Она надела светло-зеленое бикини и прикрыла упругую грудь белым полупрозрачным топом на длинный рукав. Модель держала руки на беременном животике, таким образом подчеркнув его. Купальник демонстрировал безупречную фигуру Эльзы и ее пикантные формы.

Образ дополняли черные сандалии, солнцезащитные очки удлиненной формы и сумочка в тон, которую Эльза накинула на плечо. Она уложила волосы пышными локонами. Также Госк сделала нюдовый макияж с акцентом на губах, которые накрасила коричневой помадой.

В подписи к фото Эльза отметила, что находиться на солнце является полезным для ребенка. Будущая мамочка заботится о своем ребенке, но и не забывает про эротические фотосеты, которые устраивает на интересных локациях.



Эльза Госк / Instagram / @hoskelsa



Эльза Госк / Instagram / @hoskelsa