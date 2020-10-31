Похоже, закрытую вечеринку по случаю дня рождения Ким Кардашьян будут обсуждать еще долго, ведь откровенные кадры в звездных гостей не заканчиваются. Кортни Кардашьян показала пикантное фото с сестрой Хлои, на котором обе засветили большие ягодицы.

Светская львица Ким Кардашьян собрала родных и близких на частном тропическом острове, куда гости взяли множество нарядов. Сестры звезды решили поразить количеством провокационных купальников. Кортни и Хлои показали их с самого выгодного ракурса, а фото опубликовали в инстаграм.

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Старшая Кортни Кардашьян предстала в бело-черном бикини на завязках с анималистическим принтом. Бюстгальтер эффектно подчеркнул грудь звезды, а черная панамка – дополнила look. Хлои рядом с сестрой позировала в леопардовом бикини с завязкой на груди. Учитывая то, что знаменитости отдыхали без косметики, фотографироваться вблизи они не стали, а решили показать публике аппетитные прелести, которыми так гордится семья.

Кортни и Хлои на песчаном побережье с фантастическим видом на тропический лес повернулись к камере спинами, акцентируя внимание на своих огромных ягодицах. Формы звезд выглядели очень эротично и взбудоражили сеть так, что публикацию оценили почти 2 миллионами лайков.