Схоже, закриту вечірку з нагоди дня народження Кім Кардашян будуть обговорювати ще довго, адже відверті кадри в зіркових гостей не закінчуються. Кортні Кардашян показала пікантне фото з сестрою Хлої, на якому обоє засвітили великі сідниці.

Світська левиця Кім Кардашян зібрала рідних і близьких на приватному тропічному острові, куди гості взяли безліч вбрань. Сестри зірки вирішили вразити кількістю провокативних купальників. Кортні та Хлої показали їх з найвигіднішого ракурсу, а фото опублікували в інстаграмі.

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Старша Кортні Кардашян постала у біло-чорному бікіні на зав'язках з анімалістичним принтом. Бюстгальтер ефектно підкреслив груди зірки, а чорна панамка – доповнила look. Хлої поряд з сестрою позувала в леопардовому бікіні з зав'язкою на грудях. Зважаючи на те, що знаменитості відпочивали без косметики, фотографуватися зблизька вони не стали, а вирішили показати публіці апетитні принади, якими так пишається сім'я.

Кортні та Хлої на піщаному узбережжі з фантастичним видом на тропічний ліс обернулись до камери спинами, акцентуючи увагу на своїх величезних сідницях. Форми зірок виглядали дуже еротично та розбурхали мережу так, що допис оцінили майже 2 мільйонами лайків.