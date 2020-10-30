Володарка титулу "Міс Всесвіт 2012" 28-річна Олівія Калпо вразила мережу новими кадрами з відпочинку в Мексиці. Модель зупинилась у 5-зірковому готелі та насолоджувалась релаксом у басейні в надто відвертому бікіні.

За звабливою Олівією Калпо в інстаграмі стежать 4,7-мільйонів користувачів, яких підкорила краса моделі. Проте вона прославилась не тільки завдяки гарним рисам обличчя і милій зовнішності, а й через фантастичне тіло, яке сміливо показує в пікантних купальниках.

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Разом з друзями знаменитість вирушила до сонячної Мексики, прихопивши з собою безліч пляжних образів. Так, вона похизувалась фігурою у розкішному бікіні білого кольору на зав'язках. Бюстгальтер сексуально підкреслив пишні груди, а стринги дозволили засвітити пружні сідниці у воді.

Крихітне бікіні Олівія Калпо доповнила пов'язкою на голові, залишивши волосся розпущеним. Схоже, відмовлятися від косметики зірка не планує навіть на курорті, адже виділила очі та пухлі губи для зйомки. Вона позувала в готельному номері з басейном на балконі та мальовничим видом і показала свій корисний сніданок з тропічними фруктами.



Олівія Калпо в бікіні / Фото Instagram / @oliviaculpo



Олівія Калпо в бікіні / Фото Instagram / @oliviaculpo