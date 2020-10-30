Обладательница титула "Мисс Вселенная 2012" 28-летняя Оливия Калпо поразила сеть новыми кадрами с отдыха в Мексике. Модель остановилась в 5-звездочном отеле и наслаждалась релаксом в бассейне в слишком откровенном бикини.

За соблазнительной Оливией Калпо в инстаграме следят 4,7 миллионов пользователей, которых покорила красота модели. Однако она прославилась не только благодаря красивым чертам лица и милой внешности, но и благодаря фантастическому телу, которое смело показывает в пикантных купальниках.

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Вместе с друзьями знаменитость отправилась в солнечную Мексику, прихватив с собой множество пляжных образов. Да, она похвасталась фигурой в роскошном бикини белого цвета на завязках. Бюстгальтер сексуально подчеркнул пышную грудь, а стринги позволили засветить упругие ягодицы в воде.

Крошечное бикини Оливия Калпо дополнила повязкой на голове, оставив волосы распущенными. Похоже, отказываться от косметики звезда не планирует даже на курорте, ведь выделила глаза и пухлые губы для съемки. Она позировала в гостиничном номере с бассейном на балконе и живописным видом и показала свой полезный завтрак с тропическими фруктами.



Оливия Калпо в бикини / Фото Instagram / @oliviaculpo



Оливия Калпо в бикини / Фото Instagram / @oliviaculpo