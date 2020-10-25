28-летняя обладательница титула Мисс Вселенная 2012 американская модель Оливия Калпо устроила жаркую съемку в море. Она показала роскошный купальник на себе и снова доказала поклонникам, что имеет безупречное тело.

За восемь лет после победы на конкурсе красоты Оливия Калпо построила фантастическую карьеру в модельном бизнесе. Ее лицо украшает обложки модных глянцев и коллекции популярных брендов. На этот раз она позировала для кампейна новой линейки купальников Devon Windsor, а фото показала в инстаграм-профиле.

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Оливия Калпо выбрала довольно необычный купальник карамельного цвета с длинными перчатками. Бюстгальтер был без бретелек, что роскошно подчеркивало грудь звезды. Высокие трусики позволили показать как стройную талию, так и аппетитные бедра. На изгибах безупречного тела модели акцентировали золотые цепочки в зоне декольте и под бюстом.

Мисс Вселенная позировала с распущенными волосами и повязкой в тон к купальнику. Она подобрала комплект аксессуаров из голубого камня – серьги, ожерелье и браслет на ногу. Ради кадра Оливия Калпо погрузилась в воду, эротично опустившись на колени. Даже несмотря на фотосессию под палящим солнцем она нанесла легкий макияж, который довершил и без того идеальную внешность.