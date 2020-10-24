Популярная южноафриканская модель, "ангел" Victoria's Secret Кэндис Свейнпол в очередной раз завела сеть горячими фото. Звезда снялась в эротической фотосессии без бюстгальтера и в душе.

Горячая модель Кэндис Свейнпол не стесняется обнажаться перед объективом. Она охотно демонстрирует эротическое тело в откровенных образах. "Ангел" Victoria's Secret завела сеть новыми фотографиями, которые опубликовала в своем инстаграм-профиле.

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Кэндис Свейнпол обожает фотографироваться или недалеко от водоемов, или ныряя в воду, стоя в мокрой одежде. На этот раз модель позировала в душе на фоне деревянной стены. На одном из снимков женщина сидела на полу в позе лотоса. Она надела только черные трусики, а голые плечи прикрыла большим белым платком.



Кэндис Свейнпол позировала топлес в душе Instagram / @angelcandices

На другом из кадров Кэндис позировала стоя, а на нее лилась вода из душа. Модель вместо платка накинула на плечи черный пиджак, хоть он и полностью не закрыл обнаженную упругую грудь Свейнпол, которуе она, однако, прикрыла руками.

Кэндис убрала мокрые волосы назад и не делала макияж. В подписи к фото она процитировала Рупи Каур, индийскую поэтессу: "Я вода. Достаточно мягкая, чтобы спасти жизнь. Достояно жёсткая, чтобы утопить".



Кэндис Свейнпол позировала топлес в душе / Instagram / @angelcandices