Сексапильная британская модель Деми Роуз в очередной раз покоряет сеть жаркими фото. Модель примерила откровенный купальник, сквозь который была видна пышная грудь Деми.

Популярная британская модель Деми Роуз после активного отдыха и откровенных фотосессий на острове Ибица прибыла на живописные Мальдивы. Там она продолжает развивать свой аккаунт в инстаграм, где неустанно публикует сексуальные кадры с отдыха.

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Сексапильная британка поделилась новой горячей фотографией, на которой она позирует на фоне моря, встречая закат. Деми Роуз надела интересный купальник с кружевным верхом и синими трусиками. Откровенное бикини позволило модели продемонстрировать аппетитные формы: упругую грудь и бедра по сравнению с тонкой талией.

Деми Роуз волнисто уложила волосы и забрала их на один бок, эротично придерживая их рукой. Она сделала красивый макияж, подчеркнув глаза длинными черными стрелками и накрасив губы нюдовым блеском. Образ дополнял также сиреневый маникюр и перстень с камешком.

Горячая британская модель неоднократно заводит сеть сексуальными фото. Деми Роуз на этот раз в подписи к фото отметила, что теперь за ней следят более 15 миллионов человек.



Сексуальная Деми Роуз / Instagram / @demirose



Сексуальная Деми Роуз / Instagram / @demirose