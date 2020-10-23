Сексапільна британська модель Демі Роуз в черговий раз підкорює мережу спекотними фото. Модель приміряла відвертий купальник, крізь якого було видно пишні груди Демі.

Популярна британська модель Демі Роуз після активного відпочинку і відвертих фотосесій на острові Ібіца прибула на мальовничі Мальдіви. Там вона продовжує розвивати свій акаунт в інстаграмі, де невпинно публікує сексуальні кадри з відпочинку.

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Сексапільна британка поділилась новою гарячою світлиною, на якій вона позує на тлі моря, зустрічаючи захід сонця. Демі Роуз вдягнула цікавий купальник з мереживним верхом та синіми трусиками. Відверте бікіні дозволило моделі продемонструвати апетитні форми: пружні груди та стегна в порівнянні з тонкою талією.

Демі Роуз хвилясто вклала волосся та забрала його на один бік, еротично притримуючи його рукою. Вона зробила гарний макіяж, підкресливши очі довгими чорними стрілками та нафарбувавши губи нюдовим блиском. Образ доповнював також бузковий манікюр та перстень з камінцем.

Гаряча британська модель неодноразово заводить мережу сексуальними фото. Демі Роуз цього разу у підписі до фото зазначила, що тепер за нею стежать більше ніж 15 мільйонів людей.



Сексуальна Демі Роуз / Instagram / @demirose



Сексуальна Демі Роуз / Instagram / @demirose