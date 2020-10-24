Популярна південноафриканська модель, "ангел" Victoria's Secret Кендіс Сванепул в черговий раз завела мережу гарячими фото. Зірка знялась в еротичній фотосесії без бюстгальтера та в душі.

Гаряча модель Кендіс Свайнепул не соромиться оголюватися перед об'єктивом. Вона залюбки демонструє еротичне тіло у відвертих образах. "Ангел" Victoria's Secret завела мережу новими світлинами, які опублікувала у своєму інстаграм-профілі.

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Кендіс Свайнепул обожнює фотографуватися або неподалік водойм, або пірнаючи у воду, чи постаючи в мокрому одязі. Цього разу модель позувала в душі на тлі дерев'яної стіни. На одному із знімків жінка сиділа на підлозі в позі лотоса. Вона одягнула тільки чорні трусики, а голі плечі прикрила великою білою хустиною.



Кендіс Свайнепул позувала топлес в душі / Instagram / @angelcandices

На іншому з кадрів Кендіс позувала стоячи, а на неї лилась вода з душу. Модель замість хустки накинула на плечі чорний піджак, хоч він і повністю не закрив оголені пружні груди Свайнепул, які вона, натомість, тримала руками.

Кендіс забрала мокре волосся за спину та не робила макіяж. У підписі до фото вона процитувала Рупі Кауру, індійську поетесу: "Я вода, досить м'яка, щоб дати життя, досить жорстка, щоб заглушити його".



Кендіс Свайнепул позувала топлес в душі / Instagram / @angelcandices