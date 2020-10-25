28-річна володарка титулу Міс Всесвіт 2012 американська модель Олівія Калпо влаштувала спекотну зйомку в морі. Вона показала розкішний купальник на собі та знову довела прихильникам, що має бездоганне тіло.

За вісім років після перемоги на конкурсі краси Олівія Калпо побудувала фантастичну кар'єру в модельному бізнесі. Її обличчя прикрашає обкладинки модних глянців та колекції популярних брендів. Цього разу вона позувала для кампейну нової лінійки купальників Devon Windsor, а фото показала в інстаграм-профілі.

До теми Позувала топлес в душі: Кендіс Сванепул завела мережу спекотними фото 18+

Олівія Калпо обрала досить незвичний купальник карамельного кольору з довгими рукавичками. Бюстгальтер був без бретелей, що розкішно підкреслювало груди зірки. Високі трусики дозволили показати як струнку талію, так і апетитні стегна. На вигинах бездоганного тіла моделі акцентували золоті ланцюжки в зоні декольте та під бюстом.

Міс Всесвіт позувала з розпущеним волоссям і пов'язкою у тон до купальника. Вона підібрала комплект аксесуарів з блакитного каміння – сережки, намисто і браслет на ногу. Заради кадру Олівія Калпо занурилась у воду, еротично опустившись на коліна. Навіть попри фотосесію під палючим сонцем вона нанесла легкий макіяж, який довершив і без того ідеальну зовнішність.