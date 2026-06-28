Незабаром такі унікальні родові імена залишаться лише на сторінках архівних документів. Про це детальніше – розповідає генеалогічне товариство "Рідні".

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Добірка рідкісних українських прізвищ

За даними генеалогічного товариства "Рідні", наразі в Україні живе лише по чотири людини з прізвищами Афендик, Базіка чи Сонечко. Якщо останні два викликають усмішку або натякають на балакучий характер предка, то перше має грецьке коріння і колись означало "господар".

Мало хто знає, але навіть таке історично вагоме прізвище як Бандера зараз мають усього 22 особи. А носіїв шляхетного родового імені Безгрішна або Безгрішний в Україні залишилося рівно десять.

Козаки часто давали один одному прізвища за кумедні вчинки чи звички, і деякі з них дійшли до наших днів. Наприклад, через неуважність предків сьогодні 19 українців мають прізвище Загубигорілка, а ще 23 людини – Загубинога. Кулінарні та побутові прізвища збереглися трохи краще. Зокрема, в Україні живе 87 носіїв прізвища Товчигречка, 79 людей із прізвищем Непийпиво та 77 громадян – Печиборщ. А от родові імена Убийсобака та Поцілуй нині перебувають на межі зникнення, адже їх мають лише 28 і 17 людей.

Походження українських прізвищ / Фото Magnific

Цікаво, що у давнину географічні назви теж ставали прізвищами. Столиця України подарувала 40 громадянам родове ім'я Київ. Ба більше, прізвище Львів носять 8 людей, Дніпро – 6 громадян, Херсон – 4 українці, а в Одесі залишилося всього 2 носії однойменного родового імені. Водночас прізвище Україна об'єднує сьогодні лише 26 людей.

Нагадаємо, що наша редакція вже публікувала матеріал про українські прізвища, які вказують на страшні випробування предків.