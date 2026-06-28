Вскоре такие уникальные родовые имена останутся лишь на страницах архивных документов. Подробнее об этом рассказывает генеалогическое общество "Родные".

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Подборка редких украинских фамилий

По данным генеалогического общества "Ридные", в настоящее время в Украине проживает всего по четыре человека с фамилиями Афендик, Базика или Сонечко. Если последние две вызывают улыбку или намекают на болтливый характер предка, то первая имеет греческие корни и когда-то означала "хозяин".

Мало кто знает, но даже такую исторически значимую фамилию, как Бандера, сейчас носят всего 22 человека. А носителей благородного родового имени Безгрешная или Безгрешный в Украине осталось ровно десять.

Казаки часто давали друг другу фамилии за забавные поступки или привычки, и некоторые из них дошли до наших дней. Например, из-за невнимательности предков сегодня 19 украинцев носят фамилию Загубигорилка, а еще 23 человека – Загубинога. Кулинарные и бытовые фамилии сохранились чуть лучше. В частности, в Украине проживает 87 носителей фамилии Товчигречка, 79 человек с фамилией Непийпиво и 77 граждан – Печиборщ. А вот родовые имена Убийсобака и Поцелуй сейчас находятся на грани исчезновения, ведь их носят лишь 28 и 17 человек.

Происхождение украинских фамилий / Фото Magnific

Интересно, что в древности географические названия тоже становились фамилиями. Столица Украины подарила 40 гражданам фамилию Киев. Более того, фамилию Львов носят 8 человек, Днепр – 6 граждан, Херсон – 4 украинца, а в Одессе осталось всего 2 носителя одноименной фамилии. В то же время фамилия Украина объединяет сегодня лишь 26 человек.

Напомним, что наша редакция уже публиковала материал об украинских фамилиях, которые указывают на страшные испытания предков.