Одна з найбільших стрімінгових платформ Netflix розширила свою співпрацю. Тепер партнерами компанії є дві українські студії Postmodern Postproduction і Так Треба Продакшн. Відтак невдовзі на Netflix з'являться фільми та серіали з якісною озвучкою українською мовою.

Про це йдеться на сайті партнерської програми Netflix. Відомо, що дві українські компанії пройшли сертифікацію та отримали найвищу оцінку Gold. Postmodern Postproduction і Так Треба Продакшн створюватимуть якісний дубляж для проєктів Netflix. А це – не тільки робочі місця для вітчизняних акторів, але й більше україномовного контенту.

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Наразі невідомо, коли з’являться перші фільми й серіали, створені у співпраці зі стрімінговою компанією. Також не розсекречують і дати запуску українського інтерфейсу Netflix. Однак вже можна ствердно сказати, що стрімінгова платформа адаптовує все для українського кіноринку, а тому сертифікованих вітчизняних студій може збільшитись.

Netflix і Україна

Як відомо, Netflix – один з найвідоміших стрімінгових відеосервісів у світі, який має мільярдні доходи та сотні мільйонів підписників. В Україні сервіс працює з 2016 року.

Понад 66 тисяч користувачів платформи створили петицію до керівництва Netflix і Amazon Prime, в якій просили додати до контенту озвучку або субтитри українською мовою. До кінця 2019 року сервіс виконав прохання людей, а, за даними Нового время, українські субтитри з'явились у популярних серіалах "Картковий будиночок", "Вікінги", "Південний парк", а також фільмах "Веном" та ін.

Окрім цього, у липні 2020 року компанія Netflix почала перші зйомки в Києві. До столиці України приїхав Жан-Клод Ван Дамм, який кілька тижнів працював над фільмом The Last Mercenary ("Останній найманець").