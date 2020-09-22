Одна из крупнейших стриминговых платформ Netflix расширила свое сотрудничество. Теперь партнерами компании являются две украинские студии Postmodern Postproduction и Так Треба Продакшн. Поэтому вскоре на Netflix появятся фильмы и сериалы с качественной озвучкой на украинском языке.

Об этом говорится на сайте партнерской программы Netflix. Известно, что две украинские компании прошли сертификацию и получили наивысшую оценку Gold. Postmodern Postproduction и Так Треба Продакшн создавать качественный дубляж для проектов Netflix. А это не только рабочие места для отечественных актеров, но и больше украиноязычного контента.

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Пока неизвестно, когда появятся первые фильмы и сериалы, созданные в сотрудничестве со стриминговой компанией. Также не рассекречивают и даты запуска украинского интерфейса Netflix. Однако уже можно утвердительно сказать, что стриминговая платформа адаптирует все больше для украинского кинорынка, а потому количество сертифицированных отечественных студий может увеличиться.

Netflix и Украина

Как известно, Netflix – один из самых известных стриминговых видеосервисов в мире, который имеет миллиардные доходы и сотни миллионов подписчиков. В Украине сервис работает с 2016 года.

Более 66 тысяч пользователей платформы создали петицию к руководству Netflix и Amazon Prime, в которой просили добавить к контенту озвучку или субтитры на украинском языке. До конца 2019 года сервис выполнил просьбу людей, а, по данным Нового время, украинские субтитры появились в популярных сериалах "Карточный домик", "Викинги", "Южный парк", а также фильмах "Веном" и др.

Кроме этого, в июле 2020 года компания Netflix начала первые съемки в Киеве. В столицу Украины приехал Жан-Клод Ван Дамм, который несколько недель работал над фильмом The Last Mercenary ("Последний наемник").